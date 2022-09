7 settembre … (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli eventi datati 7 settembre Con la vittoria di Siviglia la squadra di Guardiola ha fatto il regalo con un giorno d’anticipo ad Alan Oakes, oggi ottant’anni: il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Manchester City, con il quale ha festeggiato un campionato, una Coppa delle Coppe, 1 FA Cup, 2 Coppe di Lega e altrettante Supercoppe inglesi. E’ nato lo stesso giorno di Gianfranco De Marchi, due presenze in Serie A con il Venezia e sessanta nel campionato cadetto tra veneti e Pescara: nella storia del club abruzzese è uno di quelli con il maggior numero di presenze. E il 7 settembre 1952 è nato Dres Bremner, campione d’Europa con l’Aston Villa nel 1982: oltre alla Coppa Campioni e al campionato inglese ha festeggiato anche una Supercoppa europea e un Community Shield. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli eventi datati 7Con la vittoria di Siviglia la squadra di Guardiola ha fatto il regalo con un giorno d’anticipo ad Alan Oakes, oggi ottant’anni: il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Manchester City, con il quale ha festeggiato un campionato, una Coppa delle Coppe, 1 FA Cup, 2 Coppe di Lega e altrettante Supercoppe inglesi. E’ nato lo stesso giorno di Gianfranco De Marchi, due presenze in Serie A con il Venezia e sessanta nel campionato cadetto tra veneti e Pescara: nella storia del club abruzzese è uno di quelli con il maggior numero di presenze. E il 71952 è nato Dres Bremner, campione d’Europa con l’Aston Villa nel 1982: oltre alla Coppa Campioni e al campionato inglese ha festeggiato anche una Supercoppa europea e un Community Shield. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da ...

