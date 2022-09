US Open 2022, Ruud troppo centrato: un opaco Berrettini esce ai quarti (Di martedì 6 settembre 2022) Casper Ruud è il primo semifinalista degli US Open 2022. Il norvegese ha superato Matteo Berrettini con lo score di 6-1 6-4 7-6(4) dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Per quasi due set non si è visto assolutamente un buon tennis da parte dell’azzurro, scarico atleticamente e fuori fase praticamente con tutti i colpi. Nel terzo il romano ha finalmente ripreso a macinare qualche buon colpo ma, una volta mancati due set point consecutivi, ha ceduto in un tie-break finale obiettivamente andato con merito dalla parte del tennista norvegese. C’è un pizzico di rammarico in più per via delle condizioni indoor, che sicuramente potevano favorire Berrettini. Alla fine, purtroppo, anche questo fattore non è riuscito a fare la differenza. Complimenti a Ruud, che dunque ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Casperè il primo semifinalista degli US. Il norvegese ha superato Matteocon lo score di 6-1 6-4 7-6(4) dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Per quasi due set non si è visto assolutamente un buon tennis da parte dell’azzurro, scarico atleticamente e fuori fase praticamente con tutti i colpi. Nel terzo il romano ha finalmente ripreso a macinare qualche buon colpo ma, una volta mancati due set point consecutivi, ha ceduto in un tie-break finale obiettivamente andato con merito dalla parte del tennista norvegese. C’è un pizzico di rammarico in più per via delle condizioni indoor, che sicuramente potevano favorire. Alla fine, pur, anche questo fattore non è riuscito a fare la differenza. Complimenti a, che dunque ...

