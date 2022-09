Traffico Roma del 06-09-2022 ore 19:30 (Di martedì 6 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla via Pontina code tra Castel Romano a Castel di Decima verso l’Eur incidente sulla via Ostiense disagi all’altezza della via del Mare fine ma per Traffico i lavori sulla Cassia Veientana altezza raccordo nelle due direzioni e c’è molto Traffico sulla Tangenziale Est e file verso San Giovanni alla galleria Giovanni XXIII a via delle Valli e in direzione stadio tra Salaria e viale di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare ancora Traffico intenso con rallentamenti e code a tratti la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina e tra Appia e Ardeatina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolana maggiori informazioni su ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi per incidente sulla via Pontina code tra Castelno a Castel di Decima verso l’Eur incidente sulla via Ostiense disagi all’altezza della via del Mare fine ma peri lavori sulla Cassia Veientana altezza raccordo nelle due direzioni e c’è moltosulla Tangenziale Est e file verso San Giovanni alla galleria Giovanni XXIII a via delle Valli e in direzione stadio tra Salaria e viale di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare ancoraintenso con rallentamenti e code a tratti la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina e tra Appia e Ardeatina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolana maggiori informazioni su ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 09 - 2022 ore 18:45 ... AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL'USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E ROMA - TERAMO; IN ... Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 09 - 2022 ore 19:15 ... AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL'USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E ROMA - TERAMO; IN ... Aeroporto di Genova a due velocità: tornano gli italiani, non gli stranieri In totale quest'estate il volume di traffico è calato del 18% rispetto al 2019, segno che l'inversione di rotta post Covid procede a rilento ... Caffè, borotalco e 600 chili di hashish: “trasporto eccezionale” sul Raccordo Anulare arrestati 2 corrieri della droga Seicentoundici chili di hashish nascosti tra borotalco e caffè, li hanno scoperti i militari della Guardia di Finanza a bordo di un tir con targa iberica sul Gran Raccordo Anulare, a Roma. Le due pers ... ... AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL'USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE, QUI PERINTENSO, TRA NOMENTANA E- TERAMO; IN ...... AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL'USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER CASTEL GIUBILEO; PROSEGUENDO IN INTERNA CODE, QUI PERINTENSO, TRA NOMENTANA E- TERAMO; IN ...In totale quest'estate il volume di traffico è calato del 18% rispetto al 2019, segno che l'inversione di rotta post Covid procede a rilento ...Seicentoundici chili di hashish nascosti tra borotalco e caffè, li hanno scoperti i militari della Guardia di Finanza a bordo di un tir con targa iberica sul Gran Raccordo Anulare, a Roma. Le due pers ...