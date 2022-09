Temporali in Arrivo il Meteo dal 7 Settembre (Di martedì 6 settembre 2022) L’anticiclone africano che in questo avvio di settimana ha riportato la nostra penisola sotto una situazione Meteorologica più stabile, non avrà una lunga durata, come già anticipato nella nostra precedente analisi, da metà settimana infatti, il tempo tornerà a peggiorare con nuove piogge e Temporali. Ciò sarà determinato dall’Arrivo di una nuova perturbazione che riuscirà Leggi su retemeteoamatori (Di martedì 6 settembre 2022) L’anticiclone africano che in questo avvio di settimana ha riportato la nostra penisola sotto una situazionerologica più stabile, non avrà una lunga durata, come già anticipato nella nostra precedente analisi, da metà settimana infatti, il tempo tornerà a peggiorare con nuove piogge e. Ciò sarà determinato dall’di una nuova perturbazione che riuscirà

