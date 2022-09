Spalletti operato d’urgenza dopo un incidente: “grazie alla talpa che ha diffuso la notizia” (Di martedì 6 settembre 2022) Il Napoli si prepara per la grande sfida di Champions League contro il Liverpool, la squadra è reduce da un ottimo inizio di stagione e le ambizioni sono da vertice in campionato e in Europa. La sfida contro la compagine di Klopp si preannuncia molto difficile, gli azzurri hanno dimostrato una buona condizione fisica e i nuovi acquisti sono stati subito decisivi. Disavventura per l’allenatore Luciano Spalletti, vittima di un incidente e costretto all’operazione, probabilmente per un caduta accidentale. “Ho avuto un incidente domenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola. Ho avvisato i nostri dottori, era l’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andati alla clinica Pineta Grande per gli accertamenti: dalle radiografie abbiamo riscontrato la frattura della ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 settembre 2022) Il Napoli si prepara per la grande sfida di Champions League contro il Liverpool, la squadra è reduce da un ottimo inizio di stagione e le ambizioni sono da vertice in campionato e in Europa. La sfida contro la compagine di Klopp si preannuncia molto difficile, gli azzurri hanno dimostrato una buona condizione fisica e i nuovi acquisti sono stati subito decisivi. Disavventura per l’allenatore Luciano, vittima di une costretto all’operazione, probabilmente per un caduta accidentale. “Ho avuto undomenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola. Ho avvisato i nostri dottori, era l’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andaticlinica Pineta Grande per gli accertamenti: dalle radiografie abbiamo riscontrato la frattura della ...

Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - Gazzetta_it : Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa #Napoli #NapoliLiverpool - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti operato a Milano alla clavicola nella giornata di ieri, sarà regolarmente in panchina con il… - LiukGiordano : Incidente per Spalletti! Operato nella notte alla clavicola! #Spalletti - Luxgraph : Spalletti, incidente in auto: operato, in Napoli-Liverpool di Champions con un tutore #corriere #news #2022 #italy… -