Spalletti è sincero: «Ronaldo? L'ho sognato di averlo a Napoli con Osimhen» (Di martedì 6 settembre 2022) È misterioso il motivo per cui il Napoli nega la trattativa con Mendes per Cristiano Ronaldo. È rimasto Luciano Spalletti che, pur senza contraddire Giuntoli (non potrebbe farlo), dice chiaramente che ha sognato di averlo a Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrisse quale fu la proposta rifiutata dal Napoli. A PrimeVideo Spalletti ha detto: Se Ronaldo poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, ha detto che non c'è mai stata nessuna trattativa seria: però un po' di sogno me l'ero fatto. Vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l'avrei visto vicino ad Osimhen, perché non avrei voluto privarmi di Osimhen". Della partita col Liverpool ha detto: Spero ...

