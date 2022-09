Sinner-Alcaraz domani in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open 2022. Sarà la splendida cornice dell’Arthur Ashe Stadium di New York a fare da teatro al terzo confronto in pochi mesi tra l’azzurro e lo spagnolo, due dei giovani più talentuosi di tutto il panorama tennistico mondiale. Per il momento nei precedenti è avanti Sinner, capace di imporsi sia sull’erba di Wimbledon che sulla terra rossa di Umago. Alcaraz vorrà dunque assolutamente riscattarsi e proverà a bissare il successo centrato lo scorso anno a Bercy. Nessuno dei due arriva a questo match in maniera estremamente convincenti. Entrambi hanno infatti avuto bisogno di cinque set per superare rispettivamente Ivashka e Cilic agli ottavi, dimostrando di non essere esenti da punti deboli. Il match tuttavia si ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Jannikaffronterà Carlosnei quarti di finale degli US. Sarà la splendida cornice dell’Arthur Ashe Stadium di New York a fare da teatro al terzo confronto in pochi mesi tra l’azzurro e lo spagnolo, due dei giovani più talentuosi di tutto il panorama tennistico mondiale. Per il momento nei precedenti è avanti, capace di imporsi sia sull’erba di Wimbledon che sulla terra rossa di Umago.vorrà dunque assolutamente riscattarsi e proverà a bissare il successo centrato lo scorso anno a Bercy. Nessuno dei due arriva a questo match in maniera estremamente convincenti. Entrambi hanno infatti avuto bisogno di cinque set per superare rispettivamente Ivashka e Cilic agli ottavi, dimostrando di non essere esenti da punti deboli. Il match tuttavia si ...

