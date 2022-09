Sgarbi dixit | ‘A scuola alle dieci’ Io sto con Vittorio e vi spiego perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Qualcuno avrà pensato: “Ecco il solito”. E qualcun altro penserà: “Ecco il solito Corlazzoli, lavativo, che non dà i voti; che non fa le verifiche; che… vuol lavorare meno”. In realtà la proposta (pro-vocazione?) del critico d’arte, “Anon prima delle dieci”, solleva una questione non di poco conto che in questo Paese continua a essere messa sotto lo zerbino come la polvere. Chiariamoci subito: io, stavolta, sto con. Non so se le dieci o le nove sono l’orario giusto per posticipare l’inizio delle lezioni ma so che non possiamo continuare a piegare i diritti del bambinoesigenze della società industriale, capitalista, arrivista. Laè dei bambini e per i bambini. E loro devono poter arrivare in aula non addormentati ma con un livello di serenità mentale da non ...