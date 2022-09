Scuola, voti interi e frazionali. Forse è meglio aguzzare la vista (Di martedì 6 settembre 2022) Se vogliamo entrare nel dibattito, se mai esiste, sui voti interi e sui mezzi, che secondo qualche testata sarebbe materia di confronto alla vigilia dell’apertura della Scuola, dobbiamo fare un passo indietro e ricordare a noi stessi che il programma di ogni vita, nessuna esclusa, è contare qualcosa per qualcuno. Un programma ancora più urgente quando si tratta di vita che muove i primi passi, perché a quell’altezza il giudizio esterno vale quanto l’universo intero.Tale peso, enorme, trova la sua spiegazione in due ragioni che sono sotto i nostri occhi, a patto che si abbia voglia di vederle.Prima ragione I bambini e i ragazzi, scolari e studenti, sono ancora segnati dalla percezione di inadeguatezza che ci portiamo dietro dalla nascita, e che inizia nell’attimo esatto in cu atterriamo in un mondo che ci sovrasta e ci mette in ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 settembre 2022) Se vogliamo entrare nel dibattito, se mai esiste, suie sui mezzi, che secondo qualche testata sarebbe materia di confronto alla vigilia dell’apertura della, dobbiamo fare un passo indietro e ricordare a noi stessi che il programma di ogni vita, nessuna esclusa, è contare qualcosa per qualcuno. Un programma ancora più urgente quando si tratta di vita che muove i primi passi, perché a quell’altezza il giudizio esterno vale quanto l’universo intero.Tale peso, enorme, trova la sua spiegazione in due ragioni che sono sotto i nostri occhi, a patto che si abbia voglia di vederle.Prima ragione I bambini e i ragazzi, scolari e studenti, sono ancora segnati dalla percezione di inadeguatezza che ci portiamo dietro dalla nascita, e che inizia nell’attimo esatto in cu atterriamo in un mondo che ci sovrasta e ci mette in ...

