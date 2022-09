Scheletro di una “donna vampiro” con una falce sulla gola: la macabra scoperta in Polonia (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set — Hanno trovato il suo Scheletro sepolto nel terreno, con la lama di una falce posizionata all’altezza del collo e uno strano lucchetto fissato all’alluce sinistro: per gli archeologi potrebbe trattarsi di una «donna vampiro» — o, per meglio dire, ritenuta tale dalla popolazione locale — sottoposta a un trattamento rituale per impedire che si risvegliasse dal mondo dei morti compiendo strage di vivi. La bizzarra scoperta, stando a quanto riportato dal DailyMail, arriva dal cimitero seicentesco di Pie?, villaggio nel sud della Polonia. E a quanto pare non si tratta del primo cadavere sottoposto al macabro rituale. E’ noto come nei Paesi dell’Europa orientale fosse ampiamente diffuso il mito dei vampiri succhiasangue con relative superstizioni, che in alcuni specifici casi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set — Hanno trovato il suosepolto nel terreno, con la lama di unaposizionata all’altezza del collo e uno strano lucchetto fissato all’alluce sinistro: per gli archeologi potrebbe trattarsi di una «» — o, per meglio dire, ritenuta tale dalla popolazione locale — sottoposta a un trattamento rituale per impedire che si risvegliasse dal mondo dei morti compiendo strage di vivi. La bizzarra, stando a quanto riportato dal DailyMail, arriva dal cimitero seicentesco di Pie?, villaggio nel sud della. E a quanto pare non si tratta del primo cadavere sottoposto al macabro rituale. E’ noto come nei Paesi dell’Europa orientale fosse ampiamente diffuso il mito dei vampiri succhiasangue con relative superstizioni, che in alcuni specifici casi ...

