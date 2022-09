Sandrelli | Vanoni | Fabbri e Penzo | mogli | compagne e amanti | tutte le donne di Gino Paoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) . La primae diè stata Anna, erano gli anni ’60, lui era già famoso. Cantava alla Bussola di Viareggio e la sera del 5 giugno 1961, per festeggiare il suo 15esimo compleanno, andò a sentirlo anche una giovanissima Stefania, all’epoca solo Miss Viareggio. Era una sua fan, amava quando cantava La Gatta, e per farsi notare gli passò davanti agitando un abito verde con le frange. Lui le chiese subito di ballare: non sapeva quanti (pochi) anni avesse, e lei non era a conoscenza che lui avesse già unae a casa. La frittata è fatta: iniziano i baci in pineta, le corse sulla Triumph scoperta di lui, gli incontri clandestini. «È stata una grande passione», si legge oggi in una delle biografie del cantante. Lei, minorenne con il sogno del cinema, scappa da casa di notte, dalla ...