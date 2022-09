Salisburgo-Milan 1-1 | Saelemaekers risponde a Okafor

(Di martedì 6 settembre 2022)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Comincia con un pareggio il cammino delnel Gruppo E di Champions League. Alla Red Bull Arena finisce 1-1 con il. Succede tutto nel primo tempo: austriaci in vantaggio con, i rossoneri rispondono con. Kameri sulla trequarti a sostegno delle punte Fernando enel 4-3-1-2 disegnato da Jaissle. Un solo cambio per Pioli rispetto all'11 che sabato ha vinto il derby con l'Inter: con Leao e De Ketelaere, alto a sinistra, c'è. Fuori dunque Messias, avanti Giroud. Dopo 100 secondi ilha già tirato due volte ma le conclusioni, entrambe di Capaldo, non fanno a paura a Maignan. Il primo tentativo delè invece di Calabria che sugli sviluppi di ...

... col Chelsea sconfitto dalla Dinamo, serve subito da monito per tutti quelli che consideravano i Blues e ilstrafavoriti per la qualificazione. Il, poi, ha un curriculum recente che ...... pariMale la Juve,non male il. La prima giornata dei gironi di Champions vede i bianconeri soccombere 2 - 1 in casa del Paris St. Germain,mentre i rossoneri pareggiano 1 - 1 aIl Milan riporta a casa un buon pareggio 1-1 contro il Salisburgo nella prima giornata del gruppo E. Succede tutto nel primo tempo: austriaci avanti al 28' grazie a Okafor che salta secco Kalulu con u ...Giornata negativa per le squadre italiane all’esordio nella fase a gironi di Champions League: la Juventus è stata sconfitta dal Psg, il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Salisburgo. I bi ...