Roma abbattuta? Perché la colpa è solo di Josè Mourinho

(Di martedì 6 settembre 2022) A Milano un derby dalle mille emozioni, che dapprima ha scaldato i cuori nerazzurri con il gol di Brozovic per il vantaggio nerazzurro ( 21' pt)per poi raffreddarli poco dopo con il gol del pareggio di Leao (28' pt) e gelarli addirittura nella ripresa con i gol prima di Giroud su assist di Leao,e successivamente di Leao su assist di Giroud. Un derby bellissimo, intenso, che ha messo in evidenza il gioco corale del Milan, tutto a trazione anteriore, sempre alla ricerca del gol. Mette in crisi l'intero reparto difensivo interista, blocca Barella che solitamente segna e fa segnare, non permette a Lautaro di esprimersi al meglio, come lui solitamente sa fare. A favore del Milan una condizione fisica quasi perfetta, su tutti Tonali, Leao, Maignan e Giroud. Mentre in casa Inter, fatto salvo Brozovic, il passo è camaleontico rispetto a quello tipico delle gazzelle di casa Milan. Si ...

