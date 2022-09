“Portateci le vostre bollette rincarate e vi offriamo la birra” | la provocazione dei fratelli Ferraioli di Targato NA

(Di martedì 6 settembre 2022) NAPOLI – “Potremmo fare come gli altri: pubblicare i rincari subiti in meno di un mese dall’apertura del nostro locale per le utenze e rincorrere la facile polemica mediatica. Invece no. Sappiamo che il problema è comune tanto ai ristoratori quanto agli operai, ai professionisti, ai disoccupati, ai pensionati e alle casalinghe. Ed è per L'articolo

"Portateci le vostre bollette rincarate e vi offriamo la birra" I proprietari di Targato NA: "Anche noi vittime dei rincari, ma basta con le lamentele: non sono i clienti a dover pagare i nostri problemi, hanno già i loro" ..."Potremmo fare come gli altri: pubblicare i rincari subiti in meno di un mese dall'apertura del nostro locale per le utenze e rincorrere la facile polemica mediatica. Invece no. Certo, anche noi siamo ...