Pioli: «Prestazione sufficiente ma non di alto livello» (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole di Pioli dopo il debutto del Milan in Champions: «È mancata velocità nella costruzione e nel giro-palla» Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Salisburgo-Milan. PAREGGIO – «Un buon risultato con una Prestazione sufficiente ma non di alto livello. Se non metti qualità nelle giocare e ritmo va così. Loro sono partiti meglio, noi poi ci siamo ripresi ma volevamo la vittoria e potevamo fare meglio. Oggi abbiamo fatto fatica sulle seconde palle e loro ripartivano con velocità e qualità col loro tridente. Noi siamo stati pericolosi alla fine ma non lucidi dal punto di vista tecnico». Prestazione – «È mancata velocità nella costruzione, nel giro-palla, quando ci siamo riusciti abbiamo creato situazioni pericolose. E potevamo essere più compatti per recuperare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Le parole didopo il debutto del Milan in Champions: «È mancata velocità nella costruzione e nel giro-palla» Stefanoha parlato a Sky dopo Salisburgo-Milan. PAREGGIO – «Un buon risultato con unama non di. Se non metti qualità nelle giocare e ritmo va così. Loro sono partiti meglio, noi poi ci siamo ripresi ma volevamo la vittoria e potevamo fare meglio. Oggi abbiamo fatto fatica sulle seconde palle e loro ripartivano con velocità e qualità col loro tridente. Noi siamo stati pericolosi alla fine ma non lucidi dal punto di vista tecnico».– «È mancata velocità nella costruzione, nel giro-palla, quando ci siamo riusciti abbiamo creato situazioni pericolose. E potevamo essere più compatti per recuperare ...

