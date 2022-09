Pallanuoto | tabellone semifinali Europei maschili 2022 | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Ildelledeglidi, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia. Le quattro squadre approdate direttamente ai quarti di finali grazie al primo posto nei gironi hanno scoperto le loro avversarie ed ora la lotta si apre per un posto in semifinale. In corsa anche il Settebello di Sandro Campagna, vicecampione del mondo in carica e reduci dal trionfo in World League, che vuole continuare a vincere e avvicinarsi così alla zona medaglie. Di seguito, ile glidelle, in programma giovedì 8 settembre. IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL...