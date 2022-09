Ma che fatica Sinner! Raggiunge Berrettini nei quarti di finale degli US Open. (Di martedì 6 settembre 2022) US Open, Jannik Sinner affrontava Ilya Ivashka per un posto nei quarti di finale. Come indicano le sue caratteristiche, Sinner ha tentato fin da subito di imporre un ritmo alto negli scambi. Ritmo che Ivashka ha sorprendentemente dimostrato di essere in grado di sostenere per larghi tratti del match. L’approccio del tennista italiano è dei migliori. Stacca subito il suo avversario e si chiude il primo set in poco più di mezzora con un 6-1 senza storia. Ivashka in balia del gioco di Sinner. Il dritto del bielorusso, colpo che gioca compiendo un movimento molto ampio con il braccio e che di conseguenza ad elevate velocità va in affanno, provoca una quantità enorme di errori gratuiti e l’italiano ha vita facile nel gestire lo scambio. A metà secondo set Ivashka reagisce. Aggredisce con decisione Sinner che fa sempre più ... Leggi su notizieitaliaonline (Di martedì 6 settembre 2022) US, Jannik Sinner affrontava Ilya Ivashka per un posto neidi. Come indicano le sue caratteristiche, Sinner ha tentato fin da subito di imporre un ritmo alto negli scambi. Ritmo che Ivashka ha sorprendentemente dimostrato di essere in grado di sostenere per larghi tratti del match. L’approccio del tennista italiano è dei migliori. Stacca subito il suo avversario e si chiude il primo set in poco più di mezzora con un 6-1 senza storia. Ivashka in balia del gioco di Sinner. Il dritto del bielorusso, colpo che gioca compiendo un movimento molto ampio con il braccio e che di conseguenza ad elevate velocità va in affanno, provoca una quantità enorme di errori gratuiti e l’italiano ha vita facile nel gestire lo scambio. A metà secondo set Ivashka reagisce. Aggredisce con decisione Sinner che fa sempre più ...

