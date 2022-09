LIVE Berrettini-Ruud 1-6 4-6 1-0, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il terzo set (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Ruud. 15-15 Servizio, diritto e chiusura in controtempo del romano. 0-15 SMASH LARGO DI Berrettini INDIETREGGIANDO 2-0 ECCO IL BREAK IN AVVIO DI Berrettini SUL DOPPIO FALLO DI Ruud 15-40 Ottimo back d’attacco di Ruud che intercetta il recupero di Berrettini. 0-40 TRE PALLE BREAK Berrettini! 0-30 ALTRO ERRORE DEL NORVEGESE 0-15 Errore in uscita dal servizio di Ruud. 1-0 Berrettini comincia avanti il terzo set. 40-30 Lunga la risposta di Ruud. 30-30 Back in rete del classe 1996: 24º errore non forzato. 30-15 Smorzata sul nastro del romano. 30-0 Settimo ace ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 In corridoio il rovescio lungolinea di. 15-15 Servizio, diritto e chiusura in controtempo del romano. 0-15 SMASH LARGO DIINDIETREGGIANDO 2-0 ECCO IL BREAK IN AVVIO DISUL DOPPIO FALLO DI15-40 Ottimo back d’attacco diche intercetta il recupero di. 0-40 TRE PALLE BREAK! 0-30 ALTRO ERRORE DEL NORVEGESE 0-15 Errore in uscita dal servizio di. 1-0avanti ilset. 40-30 Lunga la risposta di. 30-30 Back in rete del classe 1996: 24º errore non forzato. 30-15 Smorzata sul nastro del romano. 30-0 Settimo ace ...

