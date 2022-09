Istituto Superiore di Sanità: Concorso per 1 Posto come Tecnologo (Di martedì 6 settembre 2022) L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione di 1 Figura Professionale come Tecnologo per il Centro Nazionale Controllo e Valutazione dei Farmaci, viene offerto contratto a tempo determinato della durata di 2 anni. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di personale con il profilo di Tecnologo, presso il Centro nazionale controllo e valutazione dei farmaci: - codice Concorso: TD TEC COFAR 2022 03. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando della selezione sopra citata é disponibile presso il sito web dell'Istituto all'indirizzo ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 6 settembre 2022) L’diha pubblicato un Bando diper l’assunzione di 1 Figura Professionaleper il Centro Nazionale Controllo e Valutazione dei Farmaci, viene offerto contratto a tempo determinato della durata di 2 anni. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di personale con il profilo di, presso il Centro nazionale controllo e valutazione dei farmaci: - codice: TD TEC COFAR 2022 03. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando della selezione sopra citata é disponibile presso il sito web dell'all'indirizzo ...

