Inter-Bayern Monaco domani sera in tv: canale, orario e streaming Champions League 2022/2023 (Di martedì 6 settembre 2022) canale, orario e come seguire in diretta tv e streaming il match Inter-Bayern Monaco, valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Calcio d'inizio domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 21:00 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. I nerazzurri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote ad una delle squadre più forti di tutta Europa. I bavaresi allenati da Nagelsmann è infatti una garanzia in Champions ed anche quest'anno si candida ad arrivare fino in fondo. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky 4K

