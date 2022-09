la_rossonera : Infortunio Krunic: ecco le ultime da Milanello - Milannews24_com : Le ultime su #Krunic - amorebic : Comunque settimana prossima sono già più di tre settimane dall’infortunio di Krunic, molto molto bene almeno pross… - Monia_Ro : Sei d'accordo sulle liste champions? Dragon ha detto la sua a riguardo? Non siamo un po' corti a centrocampo, visto l'infortunio di Krunic? - IlCavMilanista : ...quanto vivaio del club, non toglie il posto a nessuno. Qui il vero ballottaggio era Krunic-Vranckx, vinto dal pu… -

Calcio News 24

, ecco quando il centrocampista tornerà a disposizione di Pioli dopo l'muscolare: i dettagli Come comunicato da Stefano Pioli in conferenza stampa, il Milan è vicino a ...... tormentato dal mal di schiena insieme agli altri indisponibili per(Florenzi,e Ibra). Infortunio Krunic, ecco quando torna il centrocampista del Milan Infortunio Krunic, ecco quando il centrocampista tornerà a disposizione di Pioli dopo l’infortunio muscolare: i dettagli Come comunicato da Stefano Pioli in conferenza stampa, il Milan è vicino a recu ...Il punto sugli infortunati in casa Milan. Tempi lunghi per Alessandro Florenzi. Rade Krunic è pronto a tornare a giorni, come Ante Rebic ...