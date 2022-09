Il libro che prende in giro l’Hollywood atea

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 settembre 2022) Anni fa, quando fui invitato a invitare alla lettura delle Lettere del Perdente. Un racconto comico sulla vita, la morte e l’ateismo di Mary Eberstadt (ed. Nova Millennium Romae) fui subito incuriosito da quel «comico» e, dopo averlo letto, mi ricordai di quand’ero ragazzino (tanto, tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…) e vidi in tivù una gag di Alberto Sordi, che era uno dei maggiori attori comici italiani. Sordi e la gag sugli americani che ridono A quell’epoca non c’era il low cost e per gli italiani l’America era un mito, così che quei pochi che avevano avuto la fortuna di andarci potevano raccontarne le strane usanze, e noi ci credevamo. Sordi, quella volta, spiegò al pubblico come ridevano gli americani. Con l’inflessione falso-inglese di Ollio (Sordi era stato a lungo doppiatore di Oliver Hardy), faceva finta di essere un comico americano invitato a uno show: ...