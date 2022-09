Il liberalismo di Calenda deve ancora essere messo a fuoco, ma promette bene (Di martedì 6 settembre 2022) Anche adesso che persino Urbano Cairo ha pubblicamente dichiarato di essere liberale, i liberali di vecchia militanza non sono contenti. È un po’ nella loro natura, criticona e individualista. Ma è anche difficile dal loro torto, quando l’unanimismo è così diffuso da risultare sospetto. Anche perché poi c’è anche il caso di un Marcello Pera che ha il merito scientifico di aver fatto conoscere Karl Popper in Italia, ma che si presenta con Giorgia Meloni alle elezioni. L’algebra liberale deve segnare un rilevante e scoraggiante -1. Nelle mille chat liberali, sconosciute ma diffuse, si discute pertanto soprattutto di come far coagulare questo generale consenso potenziale, che sembra uscito da un marketing involontario, per dargli un senso politico, creando un innesco che rimedi ad un’assenza italiana francamente significativa, e grave, nell’intero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 settembre 2022) Anche adesso che persino Urbano Cairo ha pubblicamente dichiarato diliberale, i liberali di vecchia militanza non sono contenti. È un po’ nella loro natura, criticona e individualista. Ma è anche difficile dal loro torto, quando l’unanimismo è così diffuso da risultare sospetto. Anche perché poi c’è anche il caso di un Marcello Pera che ha il merito scientifico di aver fatto conoscere Karl Popper in Italia, ma che si presenta con Giorgia Meloni alle elezioni. L’algebra liberalesegnare un rilevante e scoraggiante -1. Nelle mille chat liberali, sconosciute ma diffuse, si discute pertanto soprattutto di come far coagulare questo generale consenso potenziale, che sembra uscito da un marketing involontario, per dargli un senso politico, creando un innesco che rimedi ad un’assenza italiana francamente significativa, e grave, nell’intero ...

giuslom : Vedi sempre alla voce 'liberalismo saudita'. @Piu_Europa ma con Calenda che alleanza avevate messo in piedi? Per ca… - StaggerLee00 : @mahhhcs @fabiospes1 @pierantonio90 @ultimora_pol Dagli ultimi avvenimenti trovo un insulto al liberalismo che Azio… - StaggerLee00 : @Ted0foro Ulteriore conferma che di liberalismo ad Azione e Calenda non frega nulla - StaggerLee00 : @pappaconda12 @Linkiesta @CarloCalenda @matteorenzi È esattamente la mia speranza. Pastorella ha senza dubbio una v… - pappaconda12 : @FabSor12 @CarloCalenda Si, ma per l’appunto chi vuole vedere in Calenda un rappresentante del liberalismo classico… -