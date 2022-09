ParliamoDiNews : Gragnano, bufera su carabiniere: “Ragazzino suicida. Se allevi un coniglio, non puoi pretendere leoni” #06Settembre… -

News Prima

...della pasta che vanta Minori (alcuni dei suoi concittadini la esportarono trasferendosi a) ... Vista così sembrerebbe ed è in parte una buona notizia, perché dopo ladel Covid si è ......della pasta che vanta Minori (alcuni dei suoi concittadini la esportarono trasferendosi a) ... Vista così sembrerebbe ed è in parte una buona notizia, perché dopo ladel Covid si è ... Il carabiniere che definisce "coniglio" il 13enne suicida perché vittima di bullismo Non bastava la vicenda shock di un ragazzino di 13 anni che si toglie la vita perché vittima di bullismo. Come spesso purtroppo accade c'è chi ci mette il carico. E se sui social la questione è piutto ...Il Comando generale avvia un procedimento disciplinare nei confronti del militare che su Linkedin attacca i genitori del 13enne che si è lanciato nel vuoto perché perseguitato dai bulli ...