Gas, 15 giorni di riscaldamento in meno e ridotto di un grado. Il Governo: Come ridurre i consumi (Di martedì 6 settembre 2022) “Per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas”. E’ quanto si legge nel ‘Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale’, messo a punto dal Ministero della Transizione ecologica. “Le stime dell’impatto di tutte le misure di contenimento- si legge- portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di Smc di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del riscaldamento (circa 3,2 miliardi di Smc di gas), ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) “Peri rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione deiper il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento deinazionali di gas”. E’ quanto si legge nel ‘Piano nazionale di contenimento deidi gas naturale’, messo a punto dal Ministero della Transizione ecologica. “Le stime dell’impatto di tutte le misure di contenimento- si legge- portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di Smc di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi connessi al contenimento del(circa 3,2 miliardi di Smc di gas), ...

