Esonero Mihajlovic, ora è UFFICIALE: il comunicato del Bologna (Di martedì 6 settembre 2022) che conferma la separazione dal tecnico serbo Il Bologna e Sinisa Mihajlovic si separano ufficialmente, come conferma la nota UFFICIALE del club. IL comunicato – Si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e Sinisa Mihajlovic. Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e drammatici. Sfortunatamente anche i cicli tecnici che hanno dato soddisfazioni sportive, come questo, possono esaurirsi e perdere la spinta iniziale. A Sinisa e al suo staff va un ringraziamento speciale per aver affrontato il lavoro, in condizioni straordinarie e delicatissime dal punto di vista umano, con eccezionale dedizione e professionalità.

