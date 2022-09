Elezioni: Franceschini, 'basta ipocrisie, il voto utile esiste ed è quello per il Pd' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il #votoutile esiste eccome, basta ipocrisie. In ogni collegio uninominale viene eletto chi arriva primo e solo il candidato del pd può battere quello di destra. Per questo ogni voto dato a Calenda o ai 5 stelle è un voto sottratto al Pd che aiuta a vincere Meloni e Salvini". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura Dario Franceschini. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il #eccome,. In ogni collegio uninominale viene eletto chi arriva primo e solo il candidato del pd può batteredi destra. Per questo ognidato a Calenda o ai 5 stelle è unsottratto al Pd che aiuta a vincere Meloni e Salvini". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura Dario

