Eleonora Daniele a Venezia col marito: si sono concessi un po' di mondanità (Di martedì 6 settembre 2022) Eleonora Daniele sta per tornare on onda con il suo programma Storie italiane ma prima si è concessa un po' di mondanità al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema. La conduttrice di Rai 1 è sempre così poco mondana ma a Venezia c'è anche suo marito e le immagini della coppia si aggiungono alle rare viste in precedenza. Eleonora Daniele e Giulio Tassoni stanno insieme da 19 anni, si sono sposati il 14 settembre del 2019 nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma e il 25 maggio del 2020 è nata la loro piccola Carlotta. La conduttrice di Storie Italiane non ama molto mostrare la sua vita privata e anche Tassoni è di solito molto riservato, una piccola eccezione per la Mostra del cinema di Venezia ...

