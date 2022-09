Don't Worry Darling: la faccia sconsolata di Chris Pine durante l'intervista di Harry Styles diventa un meme (Di martedì 6 settembre 2022) Lo sguardo perso nel vuoto di Chris Pine durante un'intervista veneziana con Harry Styles haa dato origine a una pioggia di esilaranti meme. Non sono passati inosservati all'occhio attento dei fan l'espressione sconsolata e lo sguardo perso nel vuoto di Chris Pine durante un'intervista della co-star di Don't Worry Darling Harry Styles a Venezia 2022. La faccia di Chris Pine è così divenuta rapidamente un instant meme alimentando l'ironia degli utenti. In Don't Worry Darling, film di Olivia Wilde presentato Fuori ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022) Lo sguardo perso nel vuoto diun'veneziana conhaa dato origine a una pioggia di esilaranti. Non sono passati inosservati all'occhio attento dei fan l'espressionee lo sguardo perso nel vuoto diun'della co-star di Don'ta Venezia 2022. Ladiè così divenuta rapidamente un instantalimentando l'ironia degli utenti. In Don't, film di Olivia Wilde presentato Fuori ...

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - ulousleepysloth : RT @HSHQIta: 'C'è una bella aria condizionata qui dentro. Una temperatura molto gradevole!' - Harry nell'intervista per Fred Film Radio pe… - lifeismagichp : RT @sippedsweetea: chris pine fra qualche anno rilascerà un libro che diventerà best seller dal titolo 'the truth about don't worry darling' - ulousleepysloth : RT @HSHQIta: 'Penso che nella storia è difficile guardare questi uomini che si sono comportati in un certo modo e dire che dovremmo sentirc… -