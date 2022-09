Diretta Psg-Juventus 2-0: all'intervallo decide la doppietta di uno strepitoso Mbappé (Di martedì 6 settembre 2022) Un debutto difficile. E senza Pogba e Di Maria, i colpi pregiati dell'ultimo mercato. La Juventus apre il proprio cammino in Champions League a Parigi, contro Messi, Neymar e Mbappé. Che a... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 settembre 2022) Un debutto difficile. E senza Pogba e Di Maria, i colpi pregiati dell'ultimo mercato. Laapre il proprio cammino in Champions League a Parigi, contro Messi, Neymar e. Che a...

elpatron0_ : Il psg ci schifa, vogliono aiutarci a raggiungere gli ottavi così non potranno incontrare il benfica nella fase a eliminazione diretta - zazoomblog : Diretta Psg - Juventus 0 - 0: è iniziata la partita a Parigi - #Diretta #Juventus #iniziata #partita - EPLLive9 : RT @StreamSites: [[REGARDER EN DIRECT*]=] PSG vs Juventus en direct Streaming 2022 Sevilla vs Man City Live ?? Free Live stream https://t… - RosarioCutuli7 : PSG-Juve 2-0 LIVE: raddoppio di Mbappé? - newslivezstream : RT @StreamSites: [[REGARDER EN DIRECT*]=] PSG vs Juventus en direct Streaming 2022 Sevilla vs Man City Live ?? Free Live stream https://t… -