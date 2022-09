Digiuno intermittente, funziona? A cosa serve? (Di martedì 6 settembre 2022) Il Digiuno intermittente è realmente efficace così come lo decantano o è l’ennesima dieta di moda del momento? La risposta è sì, è realmente efficace. Ma attenzione, perché ha delle regole ben precise da seguire perché altrimenti diventa totalmente inefficace. In realtà, il Digiuno intermittente, esiste da tantissimi anni. E prima che venisse coniato e venduto il termine associato alla dieta, veniva eseguito senza neanche saperlo. Lo scopo, come dice proprio il nome, è quello di sottoporre il corpo a un Digiuno momentaneo e controllato. Esistono tantissimi protocolli, i più conosciuti sono il 16:8 o il 18:6, cioè 16 o 18h di Digiuno e una finestra in cui è possibile mangiare, sempre in maniera controllata, di 8 o 6h. Data di scadenza degli alimenti, come capire quando non si possono ... Leggi su pantareinews (Di martedì 6 settembre 2022) Ilè realmente efficace così come lo decantano o è l’ennesima dieta di moda del momento? La risposta è sì, è realmente efficace. Ma attenzione, perché ha delle regole ben precise da seguire perché altrimenti diventa totalmente inefficace. In realtà, il, esiste da tantissimi anni. E prima che venisse coniato e venduto il termine associato alla dieta, veniva eseguito senza neanche saperlo. Lo scopo, come dice proprio il nome, è quello di sottoporre il corpo a unmomentaneo e controllato. Esistono tantissimi protocolli, i più conosciuti sono il 16:8 o il 18:6, cioè 16 o 18h die una finestra in cui è possibile mangiare, sempre in maniera controllata, di 8 o 6h. Data di scadenza degli alimenti, come capire quando non si possono ...

