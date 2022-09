(Di martedì 6 settembre 2022) La sfida contro il tempo. Idisu strada a Wollongong (Australia) si avvicinano sempre di più (18-25 settembre) e l’Italia nellevorrà dimostrarsi all’altezza della situazione. L’anno scorso, nelle Fiandre, arrivarono il titolo mondiale di un grandiosoe la staffetta mista si tinse di bronzo. Il fuoriclasse di Verbaniaunin più ai nastri di partenza e indubbiamente sarà lui il faro della squadra in queste particolari specialità. Il CT Marco Velo, dunque, ha annunciato i nome deialla rassegna iridata nelle varie categorie della crono. “Avremo un gruppo omogeneo e di livello. Possiamo schierare un uomo in più, essendo detentori del titolo maschile. Avremo avversari di livello come ...

OA_Sport : #CICLISMO Marco Velo annuncia i nomi dei convocati per le prove a cronometro: Filippo Ganna, il faro della squadra - Ilsuperbo89 : Non se lo meritava questo,Marta #Cavalli.Nel ciclismo ci son cadute gravi ma quella occorsa a lei è stato qualcosa… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Borgomanero, Beppe Saronni ha ricordato la vittoria ai Mondiali di Ciclismo del 1982 - vco24news : Borgomanero, Beppe Saronni ha ricordato la vittoria ai Mondiali di Ciclismo del 1982 - RassegnaZampa : #Ciclismo Mondiali, rinuncia anche Pidcock. Van der Poel guiderà l’Olanda -

OA Sport

...Graziani Selezionati dal commissario tecnico Enzo Bearzot per rappresentare l'Italia aidi ... dal, al calcio, ai motori. Grande amico del 'Galà della Castagna d'Oro', torna volentieri ...Al maschile, podio deiinteramente francese, grazie a Loic Bruni, Amaury Pierron e Loris Vergier; Vergier che si prende la rivincita, in Val di Sole, primo davanti all'austriaco Andreas Kolb ... Ciclismo, Mondiali 2022: i convocati dell'Italia per le cronometro. Filippo Ganna garantisce un posto in più! Gli azzurri sono pronti a volare in Australia per partecipare ai Mondiali su strada a cronometro, che verranno ospitati a Wollongong dal 18 al 25 settembre. (ANSA) ...Siamo vicini ad uno degli appuntamenti più importanti per la stagione di ciclismo su strada. La domenica della prova in linea dei Mondiali è sacra e il 25 settembre si avvicina, con la sfida che sarà ...