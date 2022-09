Cara Meloni, Luca e Alba non sono “situazioni particolari” ma persone cui la legge non deve concedere solo eccezioni (Di martedì 6 settembre 2022) “È chiaro che un single o una coppia omosessuale sarebbero meglio di una casa-famiglia. Ed è giusto che la legge consenta a te e Alba di essere famiglia. Poiché si pone sempre dalla parte del soggetto più fragile. E quindi ammette che in situazioni particolari come la vostra vi possa essere un’adozione a tutti gli effetti”. Partirei da questa affermazione per analizzare la risposta che oggi Giorgia Meloni ha dato a Luca Trapanese, assessore al Welfare di Napoli, padre adottivo della piccola Alba, una bambina affetta da sindrome di Down, che ieri indirizzava una lettera alla leader di Fratelli D’Italia invitandola a ragionare sulle adozioni per single e coppie omosessuali. Meloni parla di “situazioni particolari”, ossia ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022) “È chiaro che un single o una coppia omosessuale sarebbero meglio di una casa-famiglia. Ed è giusto che laconsenta a te edi essere famiglia. Poiché si pone sempre dalla parte del soggetto più fragile. E quindi ammette che income la vostra vi possa essere un’adozione a tutti gli effetti”. Partirei da questa affermazione per analizzare la risposta che oggi Giorgiaha dato aTrapanese, assessore al Welfare di Napoli, padre adottivo della piccola, una bambina affetta da sindrome di Down, che ieri indirizzava una lettera alla leader di Fratelli D’Italia invitandola a ragionare sulle adozioni per single e coppie omosessuali.parla di “”, ossia ...

