Boltiere | investito in bicicletta | muore un uomo

(Di martedì 6 settembre 2022). Undi 75 anni è deceduto nel pomeriggio di martedì in piazza IV Novembre amentre si trovava in sella alla sua. Intorno alle 15.40, l’anziano stava pedalando nel centro del paese quando si è verificato il sinistro mortale. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica, ma le ferite riportate dal 75enne erano troppo gravi e i sanitari non sono riusciti a fare nulla per salvargli la vita. Sulla dinamica dell’investimento indagano i carabinieri. Seguono aggiornamenti.