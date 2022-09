Blitz delle forze dell’ordine al campo nomadi di via di Salone: oltre 190 le persone controllate (Di martedì 6 settembre 2022) Blitz delle forze dell’ordine nel campo nomadi di via di Salone, a Roma. L’operazione straordinaria di controllo è avvenuta questa mattina 6 settembre con il concorso del personale della Polizia Locale Roma Capitale, Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Leggi anche: Roma, si contendono il territorio: furiosa lite tra trans a colpi di bottiglia Maxi operazione nel campo nomadi Al termine del servizio sono state identificate 192 persone e 12 sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione poiché prive di documenti di identificazione. Controllati anche dodici veicoli. I controlli poi sono stati estesi anche nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari. Leggi anche: Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 settembre 2022)neldi via di, a Roma. L’operazione straordinaria di controllo è avvenuta questa mattina 6 settembre con il concorso del personale della Polizia Locale Roma Capitale, Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Leggi anche: Roma, si contendono il territorio: furiosa lite tra trans a colpi di bottiglia Maxi operazione nelAl termine del servizio sono state identificate 192e 12 sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione poiché prive di documenti di identificazione. Controllati anche dodici veicoli. I controlli poi sono stati estesi anche nei confronti disottoposte agli arresti domiciliari. Leggi anche: Roma, ...

