Berrettini-Ruud oggi, orario US Open 2022: quando inizia, programma, dove vederlo in tv, streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà il norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding, a contendere il passaggio in semifinale alla testa di serie numero 13 del tabellone, l’azzurro Matteo Berrettini, nel torneo di singolare maschile degli US Open 2022 di tennis: oggi, martedì 6 settembre, il match sarà il primo dalle ore 18.00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium. Sarà possibile seguire il match di Berrettini-Ruud in diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match Berrettini-Ruud. programma 6 SETTEMBRE US Open ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà il norvegese Casper, numero 5 del seeding, a contendere il passaggio in semifinale alla testa di serie numero 13 del tabellone, l’azzurro Matteo, nel torneo di singolare maschile degli USdi tennis:, martedì 6 settembre, il match sarà il primo dalle ore 18.00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium. Sarà possibile seguire il match diin diretta tv su Eurosport 1 (visibile anche su Sky al canale 210), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player, discovery+, DAZN, Sky Go, Tim Vision, NOW. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match6 SETTEMBRE US...

