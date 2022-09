Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90: la scaletta delle tre serate (Di martedì 6 settembre 2022) “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90!” – Gli artisti e la scaletta delle tre serate di Amadeus in programma all’Arena di Verona (che andranno poi in onda su Rai 1) Annunciati ufficialmente tutti gli artisti che si esibiranno nelle tre serate previste all’Arena di Verona per “Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…‘90”, lo show musicale condotto da Amadeus già lo scorso anno e che è stato confermato anche per l’edizione 2022. I tre appuntamenti con “Arena Suzuki” andranno in scena all‘Arena di Verona il 12, il 13 e il 14 settembre 2022, per poi essere trasmessi su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre. Nel corso ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) “’60 ’70 ’80!” – Gli artisti e latredi Amadeus in programma all’di Verona (che andranno poi in onda su Rai 1) Annunciati ufficialmente tutti gli artisti che si esibiranno nelle trepreviste all’di Verona per “‘60 ‘70 ’80 e…‘90”, lo show musicale condotto da Amadeus già lo scorso anno e che è stato confermato anche per l’edizione 2022. I tre appuntamenti con “” andranno in scena all‘di Verona il 12, il 13 e il 14 settembre 2022, per poi essere trasmessi su Rai 1 sabato 17 settembre, sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre. Nel corso ...

Dulcine37679289 : ARENA SUZUKI '60 '70 '80 e...'90: il 12, 13 e 14 settembre AMADEUS conduce tre imperdibili appuntamenti all'ARENA D… - FeliceSalvati2 : @Baccotvnews @ilvit02 Ricapitolando Lunedì e martedì lolita Mercoledì montalbano in replica Giovedì porta a port… - GiovanniVerdoli : RT @IlContiAndrea: #Amadeus ritira il Premio FIMI (consegna Enzo Mazza) e scalda i motori per “Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, ’90” al via da… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus ritira il Premio FIMI (consegna Enzo Mazza) e scalda i motori per “Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, ’90” al via da… - unabruttaparola : @Signore_di_Baux La Patty sicuro se la tiene buona Amadeus per arena suzuki -