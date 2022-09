Antinfiammatori e Covid: sono davvero la soluzione? (Di martedì 6 settembre 2022) No, gli Antinfiammatori non sono la soluzione al problema Covid-19. Pensare che attraverso di essi si sarebbero potuti evitare gran parte dei ricoveri e dei decessi in questi anni di pandemia non trova affatto riscontro. Inseriti già nel 2020 nelle linee guida sul trattamento di Covid-19 da parte del Ministero della Salute, gli Antinfiammatori possono essere utili nel migliorare i sintomi quali dolori muscolari e articolari associati all’infezione ma, non agendo direttamente contro il virus, non rappresentano una cura specifica per Covid-19. Ecco perché la narrazione secondo cui l’utilizzo precoce dei FANS ridurrebbe del 90% i ricoveri è fuorviante e fuori contesto. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 settembre 2022) No, glinonlaal problema-19. Pensare che attraverso di essi si sarebbero potuti evitare gran parte dei ricoveri e dei decessi in questi anni di pandemia non trova affatto riscontro. Inseriti già nel 2020 nelle linee guida sul trattamento di-19 da parte del Ministero della Salute, gliposessere utili nel migliorare i sintomi quali dolori muscolari e articolari associati all’infezione ma, non agendo direttamente contro il virus, non rappresentano una cura specifica per-19. Ecco perché la narrazione secondo cui l’utilizzo precoce dei FANS ridurrebbe del 90% i ricoveri è fuorviante e fuori contesto. Leggi anche › ...

