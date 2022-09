Vuelta a España 2022 | una settimana disastrosa per i corridori italiani Ora il bilancio è preoccupante

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Già alla vigilia dellaera ben noto che difficilmente iavrebbero recitato una parte da protagonisti. Nessun uomo realmente competitivo per la classifica, nessun velocista in grado di lanciarsi nella mischia con i migliori. Se la prima, pur senza trionfi, ci aveva dato di che sorridere con gli ottimi piazzamenti di Samuele Battistella ed Edoardo Zambanini, la seconda è stata poco più che un disastro, tra occasioni mancate, ritiri e prospettive sempre più inquietanti. Se analizziamo le ultime sei frazioni da un punto di vista dei risultati, è difficile non finire con le mani nei capelli. Una sola top10, ottenuta con Matteo Fabbro (per giunta decimo all’arrivo) nella tappa che ha visto la vittoria di Richard Carapaz sulla salita di Peñas ...