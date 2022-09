Us Open 2022, Kyrgios: “Ero stanco di deludere le persone, ora voglio renderle orgogliose di me” (Di lunedì 5 settembre 2022) Nick Kyrgios si è presentato in conferenza stampa pochi minuti dopo aver battuto il numero uno del mondo Daniil Medvedev negli ottavi di finale degli Us Open 2022: “Non volevo festeggiare troppo, era solo il quarto turno. Ma è una bella sensazione battere il primo in classifica sull’Arthur Ashe. Sento di star giocando non solo per me, ma anche per tutto il mio team. Ormai siamo lontani da casa da più di quattro mesi, quindi cerco di dare il massimo affinché ne valga la pena. Sono molto motivato”. “Dal punto di vista mentale ho vissuto periodi molto bui. Sono orgoglioso del modo in cui sto reagendo alle pressioni che vengono poste su di me partita dopo partita. Mi ero stancato di deludere le persone attorno a me, ora voglio renderle orgogliose”, ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Nicksi è presentato in conferenza stampa pochi minuti dopo aver battuto il numero uno del mondo Daniil Medvedev negli ottavi di finale degli Us: “Non volevo festeggiare troppo, era solo il quarto turno. Ma è una bella sensazione battere il primo in classifica sull’Arthur Ashe. Sento di star giocando non solo per me, ma anche per tutto il mio team. Ormai siamo lontani da casa da più di quattro mesi, quindi cerco di dare il massimo affinché ne valga la pena. Sono molto motivato”. “Dal punto di vista mentale ho vissuto periodi molto bui. Sono orgoglioso del modo in cui sto reagendo alle pressioni che vengono poste su di me partita dopo partita. Mi ero stancato dileattorno a me, ora”, ha ...

