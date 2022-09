Triste notizia per Alessia Marcuzzi: ecco cosa è successo (Di lunedì 5 settembre 2022) Alessia Marcuzzi non trova pace in televisione. Poche ore fa è arrivata una notizia che la coinvolge e stravolge i piani professionali che aveva per i prossimi mesi. Scopriamo di che si tratta. La Triste notizia per Alessia Marcuzzi Ci aspettavamo tutti di rivedere la storica conduttrice Mediaset di programmi come Grande Fratello, Temptation Island Vip, presto al timone di un suo show su Rai 2 dal titolo “Boomerissima“, ma c’eravamo sbagliati. Infatti, nonostante durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2022, era stata fissata la data del 22 novembre 2022 per l’inizio del programma, ora le cose sarebbero cambiate. A rivelarlo è Dagospia oggi. A quanto riporta il sito, ci sarebbero stati alcuni problemi riguardo al budget e anche alla ricerca dello studio. Dunque, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 settembre 2022)non trova pace in televisione. Poche ore fa è arrivata unache la coinvolge e stravolge i piani professionali che aveva per i prossimi mesi. Scopriamo di che si tratta. LaperCi aspettavamo tutti di rivedere la storica conduttrice Mediaset di programmi come Grande Fratello, Temptation Island Vip, presto al timone di un suo show su Rai 2 dal titolo “Boomerissima“, ma c’eravamo sbagliati. Infatti, nonostante durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2022, era stata fissata la data del 22 novembre 2022 per l’inizio del programma, ora le cose sarebbero cambiate. A rivelarlo è Dagospia oggi. A quanto riporta il sito, ci sarebbero stati alcuni problemi riguardo al budget e anche alla ricerca dello studio. Dunque, ...

