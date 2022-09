Traffico Roma del 05-09-2022 ore 19:00 (Di lunedì 5 settembre 2022) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buonasera invariata la situazione sulla Cassia bis sveglia in tana Ci sono code per lavori tra il raccordo è via della Giustiniana in direzione di Viterbo si transita su carreggiate ridotta sulla Salaria coda all’altezza dello svincolo autostradale di Settebagni nelle due direzioni si tratta di un incidente sul Raccordo Anulare ancora una mente in carreggiata interna tra le case la Salaria proseguendo in internal code a tratti per incidente dalla Bufalotta sino allo svincolo Tiburtina in carreggiata esterna incolonnamenti ora per lavori tra il bivio con la Roma Fiumicino e l’uscita ostia-acilia ripercussioni sulla Roma Fiumicino per chi proviene dall’ aeroporto e deve entrare sul raccordo anulare direzione Appia ancora in esterna abbiamo code per Traffico intenso dalla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 settembre 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione Buonasera invariata la situazione sulla Cassia bis sveglia in tana Ci sono code per lavori tra il raccordo è via della Giustiniana in direzione di Viterbo si transita su carreggiate ridotta sulla Salaria coda all’altezza dello svincolo autostradale di Settebagni nelle due direzioni si tratta di un incidente sul Raccordo Anulare ancora una mente in carreggiata interna tra le case la Salaria proseguendo in internal code a tratti per incidente dalla Bufalotta sino allo svincolo Tiburtina in carreggiata esterna incolonnamenti ora per lavori tra il bivio con laFiumicino e l’uscita ostia-acilia ripercussioni sullaFiumicino per chi proviene dall’ aeroporto e deve entrare sul raccordo anulare direzione Appia ancora in esterna abbiamo code perintenso dalla ...

amy_staynetoms : @J4DEGALLAGHER LO SAI COM’È FATTA ROMA COL TRAFFICO - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico critico a via Anastasio II, tra via degli Ammiragli e via Gregorio VII - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Salaria, tra viale Liegi e via Radicofani - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra via Flaminia e La Storta - SS493 Claudia Braccianese - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Scafa, tra Fiumicino Aeroporto e Ostia Scavi - SS8 Via Del Mare -