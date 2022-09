Skam Italia 5, una "luce" sulle problematiche della crescita maschile (Di lunedì 5 settembre 2022) Per il quinto anno consecutivo Skam Italia fa centro, e anche in questa ultima stagione è riuscito a portare alla luce problematiche giovanili, trattandole in maniera unica ed educativa Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Per il quinto anno consecutivofa centro, e anche in questa ultima stagione è riuscito a portare allagiovanili, trattandole in maniera unica ed educativa

NetflixIT : 1 settembre SKAM Italia 5 La sessione d’esami di settembre: ?? - NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - _acciohappiness : RT @dreamingtom_: ecco le coppie più belle di skam Italia scusate,non faccio io le regole ????? #skamitalia #skam - leovaldecs : RT @contrabbandieri: “Chi stavi baciando?” “Tersigni, sono pagata per questo.” perché Ludovica sa, sono i gioeva l’origine di Skam Italia.… - laelis_b : La stagione più bella di Skam Italia è la 1 ma non siete pronti a parlarne. -