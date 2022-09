Serie A: Mourinho: “Preferirei perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0” (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-04 23:22:44 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Elui portoghese José Mourinhotecnico della Roma, dopo la dura sconfitta contro l’Udinese (4-0), prima di giornata, ha dichiarato di preferire “perdere una partita 4-0 di quattro partite 1-0”. “Preferirei perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0. perdere una partita è solo tre punti e quattro partite sono dodici punti. È difficile, ma non vediamo l’ora. Abbiamo 10 punti, ci siamo. Facciamo la nostra strada”Ha detto l’allenatore dopo la vittoria perdente. È difficile, ma non vediamo l’ora. Abbiamo 10 punti, ci siamo. facciamo la nostra strada José ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-04 23:22:44 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Elui portoghese Josétecnico della Roma, dopo la dura sconfitta contro l’Udinese (4-0), prima di giornata, ha dichiarato di preferire “una4-0 di1-0”. “una4-0 che1-0.unaè solo tre punti esono dodici punti. È difficile, ma non vediamo l’ora. Abbiamo 10 punti, ci siamo. Facciamo la nostra strada”Ha detto l’allenatore dopo la vittoria perdente. È difficile, ma non vediamo l’ora. Abbiamo 10 punti, ci siamo. facciamo la nostra strada José ...

AliprandiJacopo : #Mourinho eletto miglior allenatore della Serie A nel mese di agosto. Prima di Roma-Atalanta la consegna del premio… - OptaPaolo : 3 - Quella di questa sera è la sconfitta più larga di José Mourinho in Serie A; solo due volte in precedenza una sq… - Eurosport_IT : Altro insegnamento di Mou... ??????? Leggi le dichiarazioni complete: - Luca_veey : Mourinho un po' di umiltà.non si può dare sempre la colpa all'arbitro se la Roma non ha un gioco e sbaglia passaggi… - avespartacus : RT @sportmediaset: Ko storico per Mou, peggior sconfitta in Serie A: 'Ma con Maresca sapevamo che...' #JosèMourinho -