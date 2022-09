Sei Sorelle da oggi, 5 settembre 2022, non va in onda su Rai 1 (Di lunedì 5 settembre 2022) . Sei Sorelle cambia programmazione e torna Il Paradiso. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di lunedì 5 settembre 2022) . Seicambia programmazione e torna Il Paradiso. Tvserial.it.

Prudenzi4 : RT @il_rover: Gesù è accogliente, ti vuole come sei. Gesù: 'Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la mogli… - il_rover : Gesù è accogliente, ti vuole come sei. Gesù: 'Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre… - loriana34406751 : È un errore trasmettere per una settimana le vecchie puntate del 'Paradiso delle signore' nn lo guarderò...valeva l… - loriana34406751 : Potrebbe essere un'idea geniale continuare con la fiction 'Sei sorelle' il sabato e alla domenica allo stesso orari… - loriana34406751 : @Raiofficialnews perché non accontentare quella parte di pubblico che ha assistito alle 60 puntate di #Seisorelle..… -