TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Sangiovanni, le scuse per il concerto di #Cremona saltato: «Soffro di fitte allo stomaco da un anno e mezzo» - leggoit : #Sangiovanni, le scuse per il concerto di #Cremona saltato: «Soffro di fitte allo stomaco da un anno e mezzo» -

Lea chi non potrà esserci, poi, nelle sue storie Instagram , ha rivolto il suo pensiero a coloro che questa sera non potranno partecipare all'ultima data del suo tour estivo. 'Il ...Lea chi non potrà esserci, poi, nelle sue storie Instagram , ha rivolto il suo pensiero a coloro che questa sera non potranno partecipare all'ultima data del suo tour estivo. 'Il ...L’ultimo concerto del tour estivo si sarebbe dovuto svolgere domenica sera a Cremona. L’evento, con la piazza del Comune già gremita, è stato rimandato a lunedì sera. «Ho trascurato i dolori per il la ...Il live di domenica sera a Cremona rimandato a lunedì: «Ne soffro da tempo, mi sono trascurato» «Ero già pronto, vestito, con le cuffie, stavo per salire sul palco, ho sentito queste fitte fortissime ...