Pogba: Non ho pagato lo stregone per gettare il malocchio su Mbappè, ma per aiutare i bambini africani (Di lunedì 5 settembre 2022) Non smette di far parlare in Francia il caso di Paul Pogba, il calciatore della Juventus, presunta vittima di un tentativo di estorsione organizzato da alcuni dei suoi parenti, tra cui il fratello maggiore Mathias. Nel corso della sua seconda audizione, il calciatore ha sostenuto con gli inquirenti che il fratello agisca sotto la pressione dei ricattatori, negando l’accusa di aver fatto ricorso a un marabutto – un santone la cui figura e’ molto popolare in Africa occidentale – per lanciare un incantesimo contro il connazionale del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’, e ammettendo invece di averne pagato uno affinche’ aiutasse con le sue prestazioni un’associazione umanitaria che aiuta i bambini in Africa. Secondo France Info, Pogba ha cambiato numero di telefono due volte per sfuggire alle molestie, senza avere ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) Non smette di far parlare in Francia il caso di Paul, il calciatore della Juventus, presunta vittima di un tentativo di estorsione organizzato da alcuni dei suoi parenti, tra cui il fratello maggiore Mathias. Nel corso della sua seconda audizione, il calciatore ha sostenuto con gli inquirenti che il fratello agisca sotto la pressione dei ricattatori, negando l’accusa di aver fatto ricorso a un marabutto – un santone la cui figura e’ molto popolare in Africa occidentale – per lanciare un incantesimo contro il connazionale del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’, e ammettendo invece di averneuno affinche’ aiutasse con le sue prestazioni un’associazione umanitaria che aiuta iin Africa. Secondo France Info,ha cambiato numero di telefono due volte per sfuggire alle molestie, senza avere ...

repubblica : Francia, Pogba ammette: 'Ho pagato uno stregone, ma non per gettare il malocchio su Mbappè [dalla nostra corrispond… - GoalItalia : L'ammissione di Paul Pogba: 'Ho pagato uno stregone, ma non per danneggiare Mbappé' ?? - giuventinaa_ : RT @DoctorM77: Da povero scemo l’ho detto cento volte che Di Maria e Pogba (ottime operazioni che rifarsi oggi stesso) dovevano essere la c… - FuckTheMoviola : @Fede_Spera86 abbi pazienza Fede: la situazione di Chiesa dovrebbe essere nota da 7 mesi, e la gestione di Pogba, d… - TrueBig_L : @tancredipalmeri Lo sanno che Pogba non è partito con la squadra? -