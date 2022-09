Non funziona Fastweb il 5 settembre, servizio clienti e assistenza app in affanno (Di lunedì 5 settembre 2022) Purtroppo non funziona Fastweb a dovere in questo lunedì 5 settembre, almeno per un certo numero di clienti. Non siamo al cospetto di un vero e proprio down, eppure le difficoltà ci sono pure se si cerca di contattare il servizio clienti e l’assistenza in altro modo. Cerchiamo di comprendere la vera natura dei problemi in questo inizio settimana. La prima cosa da dire è che le prime difficoltà sono partite subito dopo le 9 di stamane. Non c’è un’area geografica esatta dalla quale partono la totalità di segnalazioni di disservizi, considerando naturalmente che dai centri con densità demografica maggiore arriveranno più alert relativi ai problemi. Le difficoltà riguardano principalmente la navigazione in rete che è fortemente rallentata o completamente bloccata ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Purtroppo nona dovere in questo lunedì 5, almeno per un certo numero di. Non siamo al cospetto di un vero e proprio down, eppure le difficoltà ci sono pure se si cerca di contattare ile l’in altro modo. Cerchiamo di comprendere la vera natura dei problemi in questo inizio settimana. La prima cosa da dire è che le prime difficoltà sono partite subito dopo le 9 di stamane. Non c’è un’area geografica esatta dalla quale partono la totalità di segnalazioni di disservizi, considerando naturalmente che dai centri con densità demografica maggiore arriveranno più alert relativi ai problemi. Le difficoltà riguardano principalmente la navigazione in rete che è fortemente rallentata o completamente bloccata ...

