Napoli, le condizioni di Osimhen, Lozano e Demme (Di lunedì 5 settembre 2022) Le condizioni di forma di Osimhen, Lozano e Demme in vista della sfida tra il Napoli e il Liverpool di mercoledì Il Napoli si prepara in vista della sfida contro il Liverpool di Klopp. Per Spalletti decisivo avere a disposizione tutti gli effettivi al massimo della forma. Il club ha pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Osimhen, Lozano e Demme. «Demme ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Lozano in mattinata si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato. Osimhen ha svolto ...

