Napoli | inquietante ipotesi degli investigatori nelle indagini sulla morte di un clochard

(Di lunedì 5 settembre 2022) - L'uomo trovato senza vita, a luglio, nel quartiere di Bagnoli sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa da un killer quale prova di battesimo di fuoco per entrare a far parte di un ...

emmazanni : RT @fanpage: “Ucciditi” Il messaggio inquietante ritrovato dai carabinieri sul telefonino di Alessandro, il 13 enne precipitato dal balcon… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Ucciditi” Il messaggio inquietante ritrovato dai carabinieri sul telefonino di Alessandro, il 13 enne precipitato dal balcon… - Marilenapas : RT @fanpage: “Ucciditi” Il messaggio inquietante ritrovato dai carabinieri sul telefonino di Alessandro, il 13 enne precipitato dal balcon… - cuba98w : RT @fanpage: “Ucciditi” Il messaggio inquietante ritrovato dai carabinieri sul telefonino di Alessandro, il 13 enne precipitato dal balcon… - amerigormea : RT @fanpage: “Ucciditi” Il messaggio inquietante ritrovato dai carabinieri sul telefonino di Alessandro, il 13 enne precipitato dal balcon… -

- L'uomo trovato senza vita, a luglio, nel quartiere di Bagnoli sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa da un killer quale prova di battesimo di fuoco per entrare a far parte di un ...E' l'ipotesi che rappresenterebbe il movente dell'omicidio di un 56enne ammazzato a Bagnoli,, lo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della Procura per la morte di Davide ...L'uomo trovato senza vita, a luglio, nel quartiere di Bagnoli sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa da un killer quale prova di battesimo di fuoco per entrare a far parte di un clan ...La voce di commercianti e residenti | videoinformazioni@gmail.com - CorriereTv. Hanno destato impressione le immagini delle persone, fra le quali donne e bambini, in fuga dai tavolini all’aperto di un ...